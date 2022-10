देखें वीडियो: टॉयलेट सीट चोरी के आरोप में दलित की हुई जमकर पिटाई, मुंडवाए गए सिर के बाल-मूंछ, भाजपा नेता समेत 3 और गिरफ्तार

Highlights उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक दलित की पिटाई का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उसे मार खाते हुए देखा गया है। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में शौचालय सीट चोरी करने के आरोप में एक दलित व्यक्ति को बिजली के खंभे से बांधकर और उसके चेहरे पर कालिख पोत कर पिटाई करने का मामला सामने आया है।

इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक स्थानीय नेता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मामले में बोलते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने रविवार को बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि 30 वर्षीय दलित व्यक्ति को कुछ लोगों ने खंभे से बांधकर उसके चेहरे पर कालिख पोत रहे है।

A Dalit man was assaulted, his face blackened and his head shaved after being accused of stealing a toilet seat in UP's Bahraich.



Local BJP leader Radheshyam Mishra and two of his aides allegedly tied Rajesh Kumar to a pole, blackened his face and thrashed him on Tuesday. pic.twitter.com/hVwLGDIx37