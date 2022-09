VIDEO: पहले ऑनलाइन अमेजन से 165 रुपए में खरीदी मूर्तियां फिर खेत की खुदाई में मिलने का किया दावा, चढ़ावे से कमाया 35 हजार

Highlights उन्नाव में आस्था के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। यहां पर खेतों से मुर्तियां निकलने का दावा किया गया है। इस दावा से चढ़ावे के रूप में उनकी 35 हजार की कमाई भी हुई है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक परिवार के सदस्यों ने यह दावा किया है कि उनके खेत से देवी-देवताओं की मूर्तियां निकली है। इस बात की जानकारी मिलते ही उनकी खेत में गांव वालों का तांता लग गया और लोग पूजा-पाठ और आर्ती चढ़ावा करने लगे।

उन लोगों ने यह भी दावा किया कि देवी-देवताओं की मूर्तियां के अलावा कई और धार्मिक जीचें भी उनके खेत से निकले है। ऐसे में जब इसकी जांच हुई तो यह दावा गलत निकला और इस पर कार्रवाई भी हुई।

यह घटना उन्नाव के महमूदपुर गांव में घटी है जहां पर एक पिता और उसके दो बेटों ने यह दावा किया था कि उनके खेत से देवी-देवताओं की मूर्तियां और कुछ धार्मिक चीजें भी निकली है। दरअसल, अशोक और उसके दो बेटों रवि और विजय गौतम ने यह दावा किया था कि उन्हें सपना आया है उनके खेत में देवी-देवताओं की मूर्तियां समेत कुछ धार्मिक चीजें भी मौजूद है।

ऐसे में उन लोगों ने अपने खेत में कुछ लोगों को जमा किया और खुदाई करने लगे। खुदाई के दौरान देवी-देवताओं की मूर्तियां और कुछ धार्मिक चीजें मिली। इसके बाद उन लोगों ने खेत में ही मुर्तियां रख दिया और पूजा-पाठ करने लगे।

In UP's Unnao, a man ordered small statues of Hindu deities for Rs 169 from an online company, dug it in his field and later spread the word that idols have been recovered from his field while tilling. Villagers started worshipping & began offering money in the make shift temple. pic.twitter.com/xuirkvWMhF