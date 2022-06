उदयपुरः हत्या करने वाले दोनों आरोपी अरेस्ट, मोटरसाइकिल से भाग रहे थे, कई इलाके में इंटरनेट बंद

Highlights पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया गया। उदयपुर हत्याकांड के बाद लोगों ने सड़कों पर आकर विरोध दर्ज़ कराया। घटना के बाद मालदास बाजार में दुकानें बंद कर दी गई हैं।

जयपुरः राजस्थान के उदयपुर में एक व्यक्ति की हत्या के बाद अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की गई हैं। उदयपुर में युवक की हत्या के दोनों आरोपियों को राजसमंद से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया गया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा किउदयपुर में कन्हैया लाल साहू की बर्बर हत्या करने वाले दोनों हत्यारों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को राजस्थान पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस केस में अनुसंधान केस ऑफिसर स्कीम के तहत किया जाएगा एवं त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित कर अपराधियों को न्यायालय कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी।

Rajasthan | In view of the incident under the Dhan Mandi Police Station limits in Udaipur today, Section 144 & curfew imposed in Dhanmandi, Ghantaghar, Hathipol, Ambamata, Surajpol, Bhupalpura and Savina PS areas of Udaipur district. This will be effective until further orders pic.twitter.com/mwC1YQ6L3q — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 28, 2022

उदयपुर हत्याकांड के बाद लोगों ने सड़कों पर आकर विरोध दर्ज़ कराया। घटना के बाद मालदास बाजार में दुकानें बंद कर दी गई हैं। उदयपुर की ये घटना मामूली घटना नहीं है, ये कल्पना से बाहर है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। हम चाहते हैं कि ऐसे समय में तनाव पैदा न हो, सब मिलकर शांति से रहें। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस लगी हुई है, जल्द गिरफ़्तारी की जाएगी। कोई कमी नहीं रखेंगे।

राजस्थान में उदयपुर के धानमंडी थानाक्षेत्र में सोमवार को दो व्यक्तियों ने एक टेलर की कथित रूप से गला काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद रात 8 बजे उदयपुर के सात थाना क्षेत्रों में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से शांति बनाये रखने की अपील की है। कथित रूप से दिन दहाड़े हत्या को अंजाम देने वाले दोनों शख्स ने ऑनलाइन वीडियो डालकर इस गुनाह की जिम्मेदारी ली और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है।

Both the accused of murder of a man in Udaipur arrested from Rajsamand. The investigation in this case will be done under the Case Officer Scheme and by ensuring speedy investigation the criminals will be punished severely in the court: Rajasthan CM pic.twitter.com/1D4h3RmBZM — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 28, 2022

राजसमंद के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनकर भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें भीम क्षेत्र में नाकेबंदी के दौरान पकड़ लिया गया। उन्होने कहा,‘‘हमने आरोपियों की पहचान की पुष्टि की है। 10 टीम को आरोपियों की तलाश में लगाया था।’’ राजसमंद उदयपुर जिले का पड़ोसी जिला है।

पुलिस के अनुसार आरोपियों को राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र से पकडा गया। राजसमंद के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनकर भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें भीम क्षेत्र में नाकेबंदी के दौरान पकड़ लिया गया।

उन्होंने कहा,‘‘हमने आरोपियों की पहचान की पुष्टि की है। 10 टीम को आरोपियों की तलाश में लगाया था।’’ एक वीडियो क्लिप में एक कथित हमलावर को कहते सुना जा सकता है कि उसने एक आदमी का सर कलम कर दिया है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी धमकी देते हुए कहा कि ‘‘यह छुरा उन तक भी पहुंचेगा’’।

Congress government's appeasement politics have made a Taliban in the state. The state govt is incompetent, they're sitting idle. Mentally, CM only stays in Delhi & state's people face repercussions: BJP leader Rajyavardhan Rathore pic.twitter.com/5kjuNehnYA — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 28, 2022

भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि आज उदयपुर में जो हुआ है वो अपने आप में एक अलग घटना नहीं हैं। महीनों से राजस्थान की कांग्रेस सरकार, CM जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है...जनता को अपने हाल पर छोड़ा हुआ है, जिहादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं।

किस तरह एक व्यक्ति का हौसला इतना बुलंद हुआ ये इसी कारण से है क्योंकि CM या राजस्थान गृह मंत्री के जिस प्रकार के बयान आ रहे थे। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। तुष्टिकरण की राजनीति का उदाहरण राजस्थान में पूरा तालिबान बना कर रखा है।

Web Title: Udaipur murder Both accused arrested Rajsamand Dhan Mandi Police Station Section 144 & curfew imposed in Dhanmandi, Ghantaghar, Hathipol Rajasthan