Telangana Dog Killing: गली-गली घूमकर कातिलों ने कुत्तों पर चलाई गोलियां, 20 से अधिक की मौत

Telangana Dog Killing: आधी रात और सभी लोग सो रहे थे और घर के बाहर कुछ नकाबपोश लगातार गोलियां चला रहे थे। गोलियां की आवाज इतनी ज्यादा थी कि लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले और जब निकले तो आंखों में आसूं के सिवा कुछ और न था। नकाबपोश लोगों ने इलाके के कुत्तों को मार गिराया था। हैरान करने वाला यह मामला तेलंगाना के महबूबनगर जिले के पोन्नाकल गांव से आया है।

Around 20-25 dogs found dead and several injured in Ponnakal village of Mahabubnagar district, today.



Adulapuram Goutham an activist of Stray Animal Foundation of India says, "According to the locals, after midnight, a few masked men came in the car and…