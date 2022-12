तेलंगाना: 18 साल की लड़की का चार युवकों ने किया अपहरण, सुबह 5.30 बजे मंदिर गई थी पूजा करने, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

Highlights तेलंगाना में 18 साल की युवती का अपहरण, पिता के साथ गई थी मंदिर। सुबह 5.30 बजे की घटना, यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। इस युवती का कुछ महीने पहले भी अपहरण किया गया था, गांव के एक युवक के इसमें शामिल होने की आशंका।

हैदराबाद: तेलंगाना में 18 साल की एक युवती का अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण की ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला तेलंगाना की राजना सिरसिला जिले के एक गांव का है। लड़की की अपहरण चार युवकों ने उस समय किया जब वह सुबह करीब 5.30 बजे पिता के साथ मंदिर में पूजा करने गई थी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार अपहरण करने वालों में 24 साल का एक युवक भी शामिल है जिसने कुछ महीने पहले भी इसी युवती का अपहरण किया था। युवती तब नाबालिग थी और तब युवक पर नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक युवती की शादी अब कही और तय की गई है, इसके बाद उसी युवक ने फिर अपहरण की इस घटना को अंजाम दिया है।

वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है कि एक युवक लड़की को पकड़ता है और कार की पिछली सीट पर ले जाता है। एक अन्य युवक लड़की के पिता को धक्का मारता है और फिर सभी कार में सवार होकर फरार हो जाते हैं।

#Kidnapping of a girl caught on #cctv.

A 18 year old Shalini was abducted in front of her father while she was coming out from the temple after performing puja, at Moodapally Village in Chandurthi mandal in #RajannaSircilla dist, at 5.20 am today.#Telangana#Kidnappic.twitter.com/oow17dxoDB