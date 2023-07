दिल्ली में फिर श्रद्धा मर्डर जैसी वारदात! गीता कॉलोनी के पास टुकड़ों में मिला महिला का शव, स्वाति मालीवाल ने पुलिस पर उठाए सवाल

Highlights दिल्ली के गीता कॉलोनी के पास टुकड़ों में मिला महिला का शव पुलिस ने दो थैलों से शव के टुकड़े बरामद किए महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल ने पुलिस पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हुए श्रद्धा वॉकर मर्डर केस की तरह ही एक और हत्या का मामला सामने आया है जिसने हड़कंप मचा कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि बुधवार को दिल्ली पुलिस को गीता कॉलोनी फ्लाईओवर इलाके के पास कई टुकड़ों में एक महिला का शव बरामद हुआ है।

पुलिस को घटना की जानकारी आज सुबह करीब 9:15 बजे मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके से घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार, शव के टुकड़े फ्लाईओवर के पास कई जगहों पर बिखरे हुए थे। पुलिस ने फौरन इन टुकड़ों को समेटा और जांच के लिए भेज दिया।

इस घटना के सामने आने के बाद न सिर्फ गीता कॉलोनी इलाके में बल्कि पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। सेंट्रल रेंज के ज्वाइंट सीपी परमादित्य ने मौके पर मौजूद मीडिया से अतिरिक्त जानकारी की पुष्टि की।

उन्होंने बताया कि शरीर के अलग-अलग हिस्सों से भरे दो बैग बरामद किए गए, उन्होंने बताया कि पीड़ित की सटीक पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

पुलिस के अनुसार, दो काले पॉलिथीन बैग मिले हैं। एक पॉलिथीन में शरीर का सिर है और दूसरे पॉलिथीन में शरीर के अन्य हिस्से हैं। लंबे बालों के आधार पर हम मान रहे हैं कि यह एक महिला का शरीर है। हालांकि, शव की पहचान नहीं हो सकी है और आगे की जांच चल रही है।

#WATCH | Delhi: Two black polythene bags have been found. One polythene contains the head of the body and the other polythene contains other parts of the body. On the basis of long hair, we are assuming that it is the body of a woman. It is yet to be identified, probe underway:… https://t.co/C5stJpUwHjpic.twitter.com/ARMGleSsSU