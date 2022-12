Shraddha murder case: आरोपी आफताब पूनावाला की नार्को टेस्ट रिपोर्ट हुई तैयार, जांच अधिकारी को इसे लेने के लिए कहा

नई दिल्ली: श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला की नार्को टेस्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है अब यह रिपोर्ट जांच अधिकारियों को सौंपी जाएगी। शुक्रवार को आरोपी की नार्को टेस्ट रिपोर्ट को लेकर फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) टीम ने कहा कि आरोपी आफताब पूनावाला की नार्को टेस्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और जांच अधिकारी को इसे लेने के लिए कह दिया गया है।

Shraddha murder case | Narco test report of accused Aftab Poonawala has been prepared and the Investigation Officer has been informed to collect it, says the FSL team.