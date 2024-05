LGBT: "समलैंगिक लोगों को पादरी बनने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए", पोप फ्रांसिस ने एलजीबीटी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 28, 2024 08:06 AM

Next

ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप फ्रांसिस ने इतालवी बिशपों के साथ एक बंद कमरे में बैठक के दौरान कथित तौर पर एलजीबीटी समुदाय के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है।