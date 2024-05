Pune Porsche Crash: नाबालिग के ब्लड सैंपल बदलने के लिए 3 लाख की रिश्वत, अस्पताल का चपरासी गिरफ्तार; जानें पुणे हादसे की लेटेस्ट अपटेड

Pune Porsche Crash: महाराष्ट्र के पुणे शहर की एक सड़क दुर्घटना एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है जबसे इसके आरोपी का खुलासा हुआ है। मशहूर बिजनेसमैन का नाबालिग लड़क जिसने पोर्श कार से दो लोगों की जान ले ली, उसे बचाने के लिए आरोपी का परिवार एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है। मामले में आए नए खुलासे ने इस दावे को पुख्ता कर दिया है। दरअसल, नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए ससून जनरल अस्पताल के डॉक्टरों को रिश्वत दी गई थी। आरोपी के परिवार ने खून के नमूनों को बदलने के लिए करीब तीन लाख रुपये की रिश्वत दी थी जिससे आरोपी को बचाया जा सके।

हालांकि, पुलिस को इसकी भनक लग गई और उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों को धर दबोचा। पुलिस ने ससून जनरल अस्पताल के एक चपरासी को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर दो वरिष्ठ डॉक्टरों के लिए ₹3 लाख की रिश्वत ली थी, जिन्होंने किशोर चालक के रक्त के नमूनों को दूसरे से बदल दिया था। व्यक्ति के नमूनों में अल्कोहल का कोई अंश नहीं मिला। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने 3 लाख नकद बरामद किया।

इससे पहले सोमवार को, दो डॉक्टरों को पुणे पुलिस ने आरोपी किशोर चालक के रक्त के नमूनों में हेरफेर करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान ससून जनरल अस्पताल के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय तवारे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीहरि हल्नोर के रूप में हुई है। अस्पताल के चपरासी अतुल घाटकांबले, जो डॉक्टर अजय तवारे के अधीन काम करते हैं, को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्हें 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुणे शहर के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई की सुबह कथित तौर पर नाबालिग लड़के द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार पोर्शे कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दो युवा आईटी पेशेवरों की मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि दुर्घटना के समय 17 वर्षीय किशोर नशे में था।

1- पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किशोर चालक के रक्त के नमूनों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति के रक्त के नमूने ले लिए गए।

2- पुलिस और पीड़ित परिवार को संदेह है कि रईस परिवार का होने के कारण आरोपी नाबालिग को बचाया जा रहा है और उसकी जगह परिवार के ड्राइवर को फंसाने की चाल चली जा रही है।

3- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (लघु कारण) एए पांडे की अदालत ने डॉक्टर अजय तवारे, डॉक्टर श्रीहरि हलनोर और अतुल घाटकांबले को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया, हालांकि अभियोजन पक्ष ने 10 दिनों के लिए उनकी हिरासत की मांग की थी।

