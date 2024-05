राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाक समर्थन मिलने पर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया, कही जांच की बात

By मनाली रस्तोगी | Published: May 28, 2024 07:08 AM

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ''मुझे नहीं पता कि जो लोग हमसे दुश्मनी रखते हैं उन्हें सिर्फ कुछ ही लोग क्यों पसंद करते हैं, क्यों कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके समर्थन में वहां से आवाज उठती है.''