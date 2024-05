Lok Sabha Elections 2024: "नरेंद्र मोदी और भाजपा 'पीओके' पर बात करने से पहले चीन के मसले पर अपनी स्थिति साफ करें", कांग्रेस के शशि थरूर दागा सवाल

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 28, 2024 07:39 AM

Next

शशि थरूर ने चीन विवाद पर केंद्र की मौजूद स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीओके का विषय भाजपा केवल "चुनावी रणनीति" के तहत उठा रही है।