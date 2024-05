दिल्ली-वाराणसी इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी जारी, देखें वीडियो

Highlights विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया है और आगे की जांच की जा रही है। विमानन सुरक्षा और एक बम निरोधक टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। बम निरोधक दस्ते द्वारा उड़ान का निरीक्षण किया जा रहा है।

नई दिल्ली: मंगलवार सुबह बम की धमकी मिलने के बाद दिल्ली से वाराणसी जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान के यात्रियों को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतार दिया गया। विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया है और आगे की जांच की जा रही है। समाचार एजेंसियों ने यह जानकारी साझा की। दिल्ली हवाईअड्डे के एक अधिकारी ने एएनआई को बताया कि विमानन सुरक्षा और एक बम निरोधक टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है।

समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में, बम की धमकी के बाद इंडिगो फ्लाइट के यात्रियों को आपातकालीन निकास के माध्यम से बाहर निकालते देखा जा सकता है।

हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि उड़ान (6E2211) को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक विशिष्ट बम की धमकी मिली, जिसके बाद सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया और हवाई अड्डे की सुरक्षा एजेंसियों के दिशानिर्देशों के अनुसार विमान को एक अलग खाड़ी में ले जाया गया। उन्होंने बताया कि बम निरोधक दस्ते द्वारा उड़ान का निरीक्षण किया जा रहा है।

हवाईअड्डे के एक अधिकारी ने कहा कि सभी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को वापस टर्मिनल क्षेत्र में खड़ा कर दिया जाएगा। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, "आज सुबह 5:35 बजे दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट में बम होने की खबर मिली। त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) मौके पर पहुंचे।" दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने पुष्टि की कि सभी यात्री सुरक्षित हैं।

हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने कहा, "सभी यात्री सुरक्षित हैं और उड़ान का विस्तृत निरीक्षण किया जा रहा है। सभी यात्रियों को बिना किसी घटना के आपातकालीन निकास के माध्यम से निकाल लिया गया।" जांच जारी रहने पर और अपडेट प्रदान किए जाएंगे। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि विमान में कितने यात्री सवार थे।

#WATCH | Passengers of the IndiGo flight 6E2211 operating from Delhi to Varanasi were evacuated through the emergency door after a bomb threat was reported on the flight. All passengers are safe, flight is being inspected. (Viral video confirmed by Aviation authorities) https://t.co/el2q5jCatx pic.twitter.com/ahVc0MSiXz

यह घटनाक्रम मुंबई पुलिस के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि उसे एक धमकी भरा फोन आया था जिसमें एक कॉलर ने उल्लेख किया था कि शहर के ताज होटल और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बम रखे गए हैं। पुलिस ने परिसर में तलाशी ली लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

VIDEO | Passengers of #IndiGo flight from #Delhi to #Varanasi were evacuated via emergency exit following a bomb threat, earlier today.



The aircraft has been moved to isolation bay and further investigations are being carried out. More details are awaited.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/gg8EUKU8U0