Big Decision Of Modi Government: जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार देने के बाद सरकार ने डीआरडीओ चीफ का कार्यकाल बढ़ाया 1 साल

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 28, 2024 09:12 AM

मोदी सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के प्रमुख और डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत का कार्यकाल एक साल बढ़ाने का फैसला किया, जो 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे।

फाइल फोटो