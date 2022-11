श्रद्धा मर्डर केस: शुक्रवार को भी होगा आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट, आरोपी को बुखार की शिकायत के बाद रह गया था अधूरा

Highlights गुरुवार को आरोपी आफताब को बुखार की शिकायत के बाद गुरुवार को पॉलीग्राफी टेस्ट अधूरा रहा पुलिस पूनावाला को शुक्रवार वापस एफएसएल लाएगी, बाकी पॉलीग्राफी टेस्ट फिर जारी रहेगा। सूत्रों ने कहा कि पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा होने के बाद पूनावाला का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा

नई दिल्ली: श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफी टेस्ट शुक्रवार को भी जारी रहेगा। गुरुवार को हुआ उसका पॉलीग्राफी टेस्ट अधूरा रह गया था। दरअसल, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) के पीआरओ संजीव के गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आफताब को बुखार की शिकायत के बाद गुरुवार को पॉलीग्राफी टेस्ट अधूरा रहा। पुलिस उसे शुक्रवार वापस एफएसएल लाएगी। बाकी पॉलीग्राफी टेस्ट फिर जारी रहेगा।

सूत्रों ने कहा कि पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा होने के बाद पूनावाला का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा और परिणाम दो दिनों में आने की उम्मीद है। आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही उसका नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि पूनावाला का नार्को टेस्ट सोमवार को किए जाने की संभावना है। पॉलीग्राफी जांच में रक्तचाप, नब्ज और सांस की दर जैसी शारीरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है और इन आंकड़ों का इस्तेमाल यह पता लगाने में किया जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं।

Delhi | Polygraph test was incomplete today after Aftab complained of fever. Police will bring him back to FSL tomorrow. The rest of the polygraph test will continue again: Forensic Science Laboratory (FSL) PRO Sanjeev K Gupta