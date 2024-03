Bengaluru Cafe blast: बम ब्लास्ट करने वाले आरोपी का सुराग देने वाले को मिलेंगे 10 लाख रुपये

Highlights एनआईए ने पोस्ट कर दी जानकारी, आरोपी को पकड़वाने को मिलेंगे 10 लाख रुपये 1 मार्च को बेंगलुरु के केफे में हुआ था बम ब्लास्ट केफे में हुए बम ब्लास्ट में 9 लोग हुए थे घायल

Bengaluru Cafe blast: नैशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी(एनआईए) ने बेंगलुरु के चर्चित केफे में आईईडी बम ब्लास्ट करने वाले आरोपी पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। एनआईए ने अपने एक्स एकाउंट से आरोपी की एक फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। एनआईए ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में हमलावर के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा दी जाएगी। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

NIA announces cash reward of 10 lakh rupees for information about bomber in Rameshwaram Cafe blast case of Bengaluru. Informants identity will be kept confidential. pic.twitter.com/F4kYophJFt