Rajiv Chowk Metro Station: '3 मई को मेट्रो में मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ', पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Highlights 16 साल का लड़का 3 मई को दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहा था दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर यौन उत्पीड़न का शिकार हुआ पुलिस ने आरोपी को कौशांबी मेट्रो स्टेशन के पास से कर लिया गिरफ्तार

Rajiv Chowk Metro Station: दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो में एक 16 साल के लड़के का यौन उत्पीड़न हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अंबेडकर कॉलोनी, ग्राम खेड़ा खुर्द, उत्तर पश्चिमी दिल्ली निवासी जितेंद्र गौतम के रूप में हुई है। आरोपी ने दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एक लड़के का यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 355 और 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी स्नातक की पढ़ाई कर एक नौकरी करता था।

Following a minor boy's complaint on X regarding molestation by a male passenger on Delhi Metro, #DelhiPolice@DCP_DelhiMetro sprung into action and nabbed the accused with the help of CCTV footages of 15 metro stations. pic.twitter.com/Shc1a343HC