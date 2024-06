पंजाब: जमीन विवाद को लेकर पटियाला में खुलेआम चली गोलियां, तीन की मौत; दो घायल

Highlights पटियाला में दिनदहाड़े चली गोलियां गोलीबारी में तीन लोगों की दर्दनाक मौत जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग

Punjab Firing Incident: पंजाब के पटियाला में चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां जमीन विवाद खूनी खेल में बदल गया। बताया जा रहा है कि पटियाला में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में बहस के बाद गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में कम से कम तीन लोगों की मौच हो गई जबकि अन्य घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर था और दोनों पक्षों ने आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। मृतकों की पहचान दिलबाग सिंह और उनके बेटे जस्सी के रूप में हुई है। दूसरे पक्ष के सतविंदर सिंह की भी झड़प में मौत हो गई।

मामले की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस की टीम वारदात की जगह पहुंची। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है लेकिन पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है।

Three people died and two were injured in firing over a land dispute in Ghanaur village in Patiala.pic.twitter.com/tb3CrYXd5k