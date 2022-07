VIDEO: पटना के कोचिंग टीचर ने 5 साल के बच्चे को जमीन पर पटक-पटक पिटा, मौके पर ही छात्र हो गया बेहोश, वीडियो वायरल

Highlights पटना में एक पांच साल के बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चे को इतना पीटा गया कि वह बेहोश हो गया था। घटना की जानकारी के बाद मामला दर्ज हुआ है।

Patna Child Beat Viral Video:बिहार की राजधानी पटना के धनरूआ थाना क्षेत्र में एक पांच साल के बच्चे की पिटाई वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि कैसे टीचर बच्चे को पीटता जा रहा है और वहां अन्य बच्चे खड़े यह सब देख रहे है। आजतक की एक खबर के मुताबिक, आरोपी शिक्षक को बीपी की शिकायत थी, बीपी हाई होने के कारण शिक्षक ने बच्चे की पिटाई की थी। वीडियो के वायरल होने के बाद मामला भी दर्ज दुआ है और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।

आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला पटना के धनरूआ क्षेत्र के वीर और जारा में मौजूद जया कोचिंग क्लासेस का है जहां पांच साल के बच्चे के साथ बेरहमी से पिटाई की गई है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि शिक्षक छोटू बच्चे को पहले हाथों से पीटता है और बाद में उसे डंडे से भी मारता है। बताया जाता है कि टीचर ने बच्चे को इतना मारा था कि वह वहीं बेहोश हो गया था।

Dear Sir/Madam,@MinistryWCD@EduMinOfIndia@smritiirani I am writing to express my dismay about the violence against child in the local tution centre in patna. Therefore kindly take serious cognizance and take the action against this culprit in the name of teacher. #DHANARUApic.twitter.com/E4x9w2zbAZ