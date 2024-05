Palghar Maharashtra Viral Video: नशे में लड़कियों ने तोड़ी सारी हदें, पुलिसकर्मी को सुनाई गंदी-गंदी गालियां, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Highlights शराब के नशे में लड़कियां कानून का खुलेआम मजाक बना रही हैं वीडियो में लड़कियां पुलिस कर्मियों को गंदी-गंदी गाली देने से बाज नहीं आ रही हैं आरोपी लड़कियों को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

Palghar Maharashtra Viral Video:महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में पुलिसकर्मियों को तीन लड़कियां गंदी-गंदी गालियां दे रही हैं। वीडियो में शराब के नशे में धुत यह लड़कियां कानून का खुलेआम मजाक बना रही हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लड़कियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन, नशे की हालत में बेकाबू हुई लड़कियां पुलिस कर्मियों को गंदी-गंदी गाली देने से बाज नहीं आ रही हैं।

वीडियो में देखने को मिल रहा है कि एक लड़की लगातार पुलिसकर्मी को गाली दे रही हैं। हालांकि, मौके पर अन्य दो लड़कियां उसे वहां से हटाने का प्रयास कर रही है। लेकिन, लड़की के द्वारा लगातार पुलिस कर्मियों को गाली दी जाती है। इसके बाद महिला कांस्टेबल हस्तक्षेप करती हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए एक ऑटो-रिक्शा में ले जाने की कोशिश करती हैं। वहीं, इस दौरान लड़की के अन्य दो दोस्त पुलिस को हस्तक्षेप को बाधिक करने का प्रयास करते हैं। यह पूरी घटना विरार में पंखा फास्ट बार एंड लाउंज के बाहर हंगामा कैमरे में कैद हो गया।

Palghar, Maharashtra | In a viral video three girls, in an inebriated condition, were seen creating a ruckus and getting into a scuffle with police in the Virar area.



The accused women were seen abusing the policemen and manhandling them. A case was registered, and arrests were… pic.twitter.com/bYeht94fQM