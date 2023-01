फोटो: गणतंत्र दिवस पर बिहार के पूर्णिया में फहराया गया पाकिस्तानी झंडा, मौके पर पहुंची पुलिस ने लिया यह एक्शन

Highlights गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के पूर्णिया में पाकिस्तानी झंडा फहराने का एक मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौकी पर पहुंचकर झंडे को हटवाई है। यही नहीं इसके खिलाफ एक्शन भी लेनी की बात पुलिस द्वारा कही गई है।

पटना: आज जहां पूरे भारत में 74वां गणतंत्र दिवस (Republic Day) मनाया जा रहा है, वहीं बिहार के पूर्णिया जिले में एक घर की छत पर पाकिस्तान का झंडा फहराने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही इस घटना की खबर पुलिस को मिली थी, मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने झंडा हटा दिया था।

हालांकि इसे लेकर दावा यह किया जा रहा है कि घर के इस छत पर सुबह में झंडा लगाया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो घर में रहने वालों ने कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। यही नहीं उनका यह भी दावा है कि वे कभी पाकिस्तानी झंडा नहीं देखा है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, यह घटना पूर्णिया जिले के मधुबनी (Madhubani) टॉप थाना क्षेत्र के सिपाही टोला गांव में घटी है। प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह झंडा इलाके में रहने वाले मोहम्मद मुबारकुद्दीन के घर के छत पर फहराया गया है। बताया जाता है कि मोहम्मद मुबारकुद्दीन का घर एक स्थानीय मस्जिद के पास में है।

Bihar | A Pakistani flag was hoisted in the Madhubani Sipahi Tola area in Purnea



We reached the suspect's house after getting the information. The flag has been removed. The matter has been discussed with SDO Purnea. Action will be taken: Pawan Chowdhary, SHO Madhubani pic.twitter.com/xKLeN748Wl