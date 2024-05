SMS बना ऑनलाइन ठगी का नया तरीका, बेंगलुरु की व्यवसायी से धोखाधड़ी की कोशिश, जानें मामला

Highlights SMS बना ऑनलाइन ठगी का नया तरीका बेंगलुरु की व्यवसायी ने धोखाधड़ी की कोशिश का किस्सा शेयर किया अपनी सूझबूझ से अपनी मेहनत की कमाई गंवाने से बच गईं

Online financial scams: ऑनलाइन वित्तीय ठगी आजकल काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेनदेन में आसानी के लिए यूपीआई और अन्य प्रकार की डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। हालाँकि यह सुविधाजनक है लेकिन यदि आप सतर्क नहीं हैं तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। हाल ही में, बेंगलुरु की व्यवसायी अदिति चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की कोशिश का किस्सा शेयर किया। अदिति चोपड़ा तो अपनी सूझबूझ से अपनी मेहनत की कमाई गंवाने से बच गईं लेकिन उन्होंने जो बयां किया है उसे जानने और समझने के बाद अन्य लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।

क्या है मामला

अदिति ने बताया कि एक दिन वह एक ऑफिस कॉल पर थीं। ठीक इसी समय किसी ने उनसे संपर्क किया और कहा कि वह उनके पिता को पैसे भेजने की कोशिश कर रहा है लेकिन पिता के बैंक खाते में समस्या के कारण पैसे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं। फोन करने वाले ने कहा कि वह पैसे उनके नंबर पर यूपीआई के माध्यम से भेज रहा है। इसके बाद उसने अदिति का नंबर 0 अंकों का मोबाइल नंबर जोर से पढ़ा। इसके बाद अदिति ने अपने फोन पर एक एसएमएस पॉप अप देखा।

अदिति ने बताया कि उन्हें सबसे पहले एक एसएमएस मिला जिसमें 10 हजार रुपये क्रेडिट का जिक्र था, फिर दूसरा एसएमएस मिला जिसमें 30 हजार रुपये क्रेडिट का जिक्र था। लेकिन अचानक से भेजने वाला काफी परेशान हो गया और कहा कि बेटा, मुझे तो 3 हजार रुपये ही भेजने थे लेकिन गलती से 30 हजार भेज दिए। कृपया आप बाकी पैसे वापस भेज दें, मैं डॉक्टर साहब के यहां खड़ा हूं, उनको पैसे देने है।

