VIDEO: ऑन कैमरा इन्फ्लुएंसर ने 140 की स्पीड से चलाई कार, बाइकर को टक्कर मारकर भागा, सहयात्री से बोला- रोज का यही काम है मेरा

Viral Video: हरियाणा की एक व्यस्त सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह कथित तौर पर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार रहा है और इस घटना पर कोई पछतावा नहीं दिखा रहा है। एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज द्वारा एक्स पर साझा किए गए इस वीडियो में एक व्यक्ति को लगभग 140 किमी/घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है, जबकि उसके सह-यात्रियों को उसे धीमा करने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है।

हालांकि, वह व्यक्ति, जिसके बारे में भारद्वाज ने कहा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति रजत दलाल है, कथित तौर पर मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से पहले व्यस्त सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाता रहा। कथित तौर पर बाइकर को टक्कर मारने के बाद वीडियो में उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, "वो गिर गया, कोई बात नहीं। रोज़ का यही काम है मैडम।"

उन्होंने एक्स पर लिखा, "आदतन अपराधी रजत दलाल साइको ने व्यस्त शहर के राजमार्ग पर 143 किमी प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए एक बाइकर को टक्कर मार दी।" पिछली सीट पर बैठे एक यात्री द्वारा शूट किया गया यह वीडियो वायरल हो गया और इसे 6.7 लाख से अधिक बार देखा गया।

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए फरीदाबाद पुलिस ने कहा कि प्रशासन ने "इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है"। उन्होंने कहा, "जांच जारी है। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

This video has come to the notice of the district administration and Faridabad police. Although no complaint has been made to the police in this matter. But the police administration has taken cognizance of this incident on its own and started action. The investigation is going…