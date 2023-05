नोएडा: 4 हजार की आबादी वाले गांव के इस घर में क्या पकाया जाता था, किसी को नहीं था मालूम...पुलिस की कार्रवाई के बाद चौंकाने वाला खुलासा, 9 गिरफ्तार

By विनीत कुमार | Published: May 18, 2023 08:20 AM

नोएडा के एक गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशीला पदार्थ (एमडीएमए/ नारकोटिक्स/ मेथ) बनाने वाली 'फैक्टरी' का पर्दाफाश किया है। 9 अफ्रीकी मूल के नागरिक पकड़े गए है। यह सबकुछ एक घर में होता था।

नशीला पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफो़ड़ (फाइल फोटो)

