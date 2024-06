Narela Industrial Area in Delhi: गैस रिसाव और चारों तरफ मातम, श्याम कृपा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्टरी में विस्फोट, तीन श्रमिकों की मौत और 6 घायल

Highlights Narela Industrial Area in Delhi: नरेला के एसएचआरसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। Narela Industrial Area in Delhi: इमारत से नौ लोगों को बचाया गया। Narela Industrial Area in Delhi: धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

Narela Industrial Area in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई में शनिवार तड़के आग लगने और फिर विस्फोट होने से तीन श्रमिकों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सुबह तीन बजकर 35 मिनट पर सूचना मिली कि सूखी मूंग दाल का प्रसंस्करण करने वाले श्याम कृपा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्टरी में आग लग गई है। अधिकारी ने कहा कि आग ने फैक्टरी को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ श्रमिक उसमें फंस गए।

#WATCH | Delhi | Three people died, six injured in a fire that broke out in a factory in Narela Industrial Area. Upon preliminary investigation it was revealed that raw moong was roasted on gas burners and a gas leak on one of the pipelines caused the fire to spread which led to… https://t.co/NqAkMo3gLWpic.twitter.com/evUikXp08A — ANI (@ANI) June 8, 2024

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने सुबह करीब 8.30 बजे बताया कि दमकल विभाग की 14 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग बुझाने का काम अब भी जारी है। उन्होंने बताया कि इमारत से नौ लोगों को बचाया गया और उन्हें नरेला के एसएचआरसी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

#WATCH | Delhi | Three people died, six injured in a fire that broke out in a factory in Narela Industrial Area. Upon preliminary investigation it was revealed that raw moong was roasted on gas burners and a gas leak on one of the pipelines caused the fire to spread which led to… pic.twitter.com/vQoNvlq2y7 — ANI (@ANI) June 8, 2024

#NewsFlash | A fire broke out in a factory in Narela Industrial, Delhi. 6 people have sustained injuries, relief operation underway pic.twitter.com/QL2dC4RTuj — DD News (@DDNewslive) June 8, 2024

पुलिस अधिकारी ने बताया कि अस्पताल के चिकित्सकों ने इनमें से तीन लोगों श्याम (24), राम सिंह (30) और बीरपाल (42) को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य का इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के मुताबिक आग लगने का कारण पाइपलाइन में से एक से गैस का रिसाव होना है। उन्होंने बताया कि उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

#BreakingNews: Three workers died and six injured after a fire broke out and caused a blast in a food processing unit in the early hours of Saturday in the Narela Industrial Area in Delhi@SakshiLitoriya_ | #Narela | @GoyalYashcopic.twitter.com/UIGl11MFY0 — News18 (@CNNnews18) June 8, 2024

