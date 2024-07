Viral Video: शर्मनाक इश्क... चलती कार में लिपलॉक, बॉयफ्रेंड की गोद में गर्लफ्रेंड, देखें वीडियो

Highlights चलती कार में इश्क, कार में दिखे बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल पुलिस ने बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड को पकड़ा

Viral Video: अकसर आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि अभिनेत्री अभिनेता की गोद में बैठ जाती है और किसिंग सीन शूट किया जाता है। हालांकि, यह पिक्चर और कहानी की डिमांड पर किया जाता है। लेकिन, असल जीवन में ऐसा हो तो शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन, अब फिल्मी स्टाइल में इश्क और किस करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ताजा मामला नागपुर से आया है।

Couple driving car in compromising position in Dharampeth on Monday night.



Such irresponsible driving not only risk lives of the car driver and his girlfriend but also put other commuters in danger#nagpurnews#car#accident#nagpur#dharampethpic.twitter.com/lKd3K2R1Mg