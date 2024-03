मध्य प्रदेश: पड़ोस में रहने वाले फैज़ान ने होली खेल रही हिन्दू लड़की के ऊपर खौलता पानी डाला, आप बीती सुनाती पीड़िता का वीडियो वायरल

Highlights घटना 25 मार्च की है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है वायरल क्लिप में लड़की को अस्पताल के बिस्तर पर रोते हुए अपनी आपबीती सुनाते हुए देखा जा सकता है पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस घटना का कोई वास्तविक कारण है

भोपाल: एक भयावह घटना में, मध्य प्रदेश के धार में होली के दिन एक मुस्लिम लड़के ने कथित तौर पर एक हिंदू लड़की पर खौलता पानी फेंक दिया। उनके चेहरे, गर्दन और सीने पर चोटें आई हैं। एक वायरल हो रहे वीडियो में लड़की ने बताया कि जब वह दोस्तों के साथ होली खेलकर घर लौटी तो उसने रंग धोने के लिए पानी मांगा, लेकिन उसके पड़ोसी ने उस पर गर्म खौलता पानी डाल दिया। घटना 25 मार्च की है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल क्लिप में लड़की को अस्पताल के बिस्तर पर रोते हुए अपनी आपबीती सुनाते हुए देखा जा सकता है।

घाटाबिल्लोद गांव की जाट बस्ती में रहने वाली पायल तिवारी नाम की लड़की, उसके पिता राकेश तिवारी ने कहा कि जब उसने रंग धोने के लिए पानी मांगा तो पड़ोसी फैजान नाम का लड़का गर्म खौलता पानी लेकर आया और उस पर फेंक दिया। लड़की का चेहरा जल गया था, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, और उसे रोते हुए सुना जा सकता है जब उसकी माँ उसे अस्पताल ले जा रही थी।

Jihadi poured boiling water on neighboring Hindu woman who returned after playing Holi. This Jihadi attack took place in the Jat colony of Ghatabillor, Madhya Pradesh. Woman burnt. pic.twitter.com/55g4Lldexi