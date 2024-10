Murder in Kanpur: पहले की महिला की हत्या, फिर शव को DM आवास परिसर में दफनाया; कातिल जिम ट्रेनर के शातिर प्लान का ऐसे हुआ खुलासा

Murder in Kanpur: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम' तो आपने जरूर देखी होगी। इस फिल्म में अजय देवगन की एक्टिंग और कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई लेकिन क्या हो अगर यह फिल्मी कहानी हकीकत में बदल जाए? जी हां, एक फिल्म की कहानी महज कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो कानपुर में घटित हुई। दरअसल, उत्तर प्रदेश के कानपुर में दृश्यम शैली में एक खौफनाक हत्याकांड में जिम ट्रेनर विमल सोनी ने कथित तौर पर शेयर व्यापारी राहुल की पत्नी एकता की हत्या कर दी और उसके शव को जिला मजिस्ट्रेट के आवास के पास दफना दिया।

इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद जिम ट्रेनर कई महीनों तक पुलिस ने सुरक्षित बचा रहा और उसके गुनाह का किसी को पता तक नहीं चला।

गौरतलब है कि एकता 24 जून से लापता थी, जब वह स्थानीय जिम में कसरत करने के लिए निकली थी। उसके पति ने विमल के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई, जो बाद में गायब हो गया। जब पुलिस ने विमल को पकड़ा, तो उसने शुरू में पुलिस को गुमराह किया और कश्मीर और पंजाब में एकता के ठिकानों के बारे में अलग-अलग कहानियाँ बताईं।

#WATCH | Kanpur, Uttar Pradesh: Police arrest gym trainer for the murder of woman missing for 4 months and burying her dead body near the DM residence.



DCP East, Shravan Kumar Singh says, "The incident occurred on 24 June. The victim used to go to the accused's gym to train...… pic.twitter.com/yzj95HXb1a