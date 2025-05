IPL 2025: भारत-पाक युद्ध विराम के बाद अगले सप्ताह आईपीएल के फिर से शुरू होने की संभावना

Highlights 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति से हुआ संघर्ष विराम अगले सप्ताह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 फिर से शुरू होने की उम्मीद बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 टूर्नामेंट को एक हफ़्ते के लिए स्थगित कर दिया था

IPL 2025: 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति से हुए संघर्ष विराम के बाद अगले सप्ताह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 फिर से शुरू होने की उम्मीद है। 10 मई, 2025 को शाम 5 बजे घोषित किए गए संघर्ष विराम के तहत दोनों देश ज़मीन, हवा और समुद्र पर सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोक देंगे।

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सीमा तनाव के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 टूर्नामेंट को एक हफ़्ते के लिए स्थगित कर दिया था। सुरक्षा चिंताओं के कारण 8 मई, 2025 को पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच बहुप्रतीक्षित मैच को रद्द करने के बाद यह निर्णय लिया गया।

स्पोर्ट्सटैक से मिली जानकारी के अनुसार, टूर्नामेंट अगले सप्ताह फिर से शुरू होने की संभावना है। हालांकि, बीसीसीआई नए शेड्यूल और शेष मैचों के लिए स्थानों की पुष्टि करने से पहले सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेगा। युद्धविराम समझौता आईपीएल 2025 के लिए एक सकारात्मक विकास है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अनिश्चितता का सामना कर रहा था।

