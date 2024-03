Mukhtar Ansari Death: माफिया नेता मुख्तार अंसारी की मौत, न्यायिक जांच, गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया

Highlights सीजेएम ने नियुक्त जांच अधिकारी से एक माह के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है। कारागार महानिदेशक एसएन साबत ने कहा कि मामले की न्यायिक जांच होगी। मुख्तार के परिजनों ने अंसारी को जेल में धीमा जहर देने का आरोप लगाया था।

Mukhtar Ansari Death: बांदा जेल में माफिया नेता मुख्तार अंसारी की मौत के मामले की न्यायिक जांच के लिए शुक्रवार को एक अपर मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट को नामित किया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्तार अंसारी को बृहस्पतिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद बांदा जिला जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई थी।

#WATCH | Mukhtar Ansari death | On security arrangements, Ghazipur SP Omvir Singh says, "Ever since the news broke out Ghazipur Police and Administration have been on alert. There is adequate Police deployment across the district...MCC is in place and there is no crowd anywhere.… pic.twitter.com/hJrgocRyzm — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 29, 2024

बांदा के मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट (सीजेएम) भगवान दास गुप्ता की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मामले की जांच के लिए गरिमा सिंह अपर मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट (सांसद-विधायक अदालत बांदा) गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। पत्र के मुताबिक वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार बांदा द्वारा 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की मौत के मामले की न्यायिक जांच के लिए अधिकारी नामित करने की याचना की गयी थी। सीजेएम ने नियुक्त जांच अधिकारी से एक माह के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है।

#WATCH | Mukhtar Ansari's son Umar Ansari says, "Postmortem is yet to begin...I have written a letter, everything is clearly written in it." https://t.co/NULzTkKSUmpic.twitter.com/rQ5HYUiFTQ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 29, 2024

इसके पहले कारागार महानिदेशक एसएन साबत ने कहा कि मामले की न्यायिक जांच होगी। मुख्तार के परिजनों ने अंसारी को जेल में धीमा जहर देने का आरोप लगाया था। गाजीपुर के सांसद और मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने मंगलवार को कहा था कि ''मुख्तार ने उन्हें बताया था कि करीब 40 दिन पहले भी उन्हें जहर दिया गया था।

#WATCH | Mukhtar Ansari death | Delhi: Uttar Pradesh former DGP Prakash Singh says, "...Most of the mafias (gangsters) were behind bars and I was not able to nab two mafias; one was Mukhtar Ansari, who went underground and nobody knew his address...After CM Yogi was voted to… pic.twitter.com/RiuSzwsEzW — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 29, 2024

#WATCH | Uttar Pradesh ADG Law & Order, Amitabh Yash says, "In view of the 'Jumme ki Namaz' today and yesterday's incident in Banda jail, a high alert was made across the state. Extra forces were sent to several districts...Everyone has been directed to maintain peace. There is… pic.twitter.com/dDBKZXH6p8 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 29, 2024

हाल ही में शायद 19 या 22 मार्च को फिर ऐसा किया गया, जिसके बाद से उनकी हालत खराब है।'' अफजाल ने कहा था कि 21 मार्च को बाराबंकी की अदालत में एक मामले की डिजिटल माध्यम से सुनवाई के दिन मुख्तार के वकील ने अदालत में दरख्वास्त दी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके मुवक्किल को जेल में 'धीमा जहर' दिया गया है जिससे उनकी हालत बिगड़ती जा रही है।

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: On the death of Mukhtar Ansari after cardiac arrest, former UP DGP Vikram Singh says, "...This is a serious matter. An inquiry will take place, and a report will be accorded to the court...Earlier also, Senior advocates made the court aware of the… pic.twitter.com/aM6I48WbGN — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 29, 2024

