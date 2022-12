उर्वी की बेरहमी से हत्या, शव नहर में फेंका, परिवार ने कहा- लिव-इन पार्टनर ने मारा, मुंबई में श्रद्धा वालकर जैसा हत्याकांड!

Highlights शव को नाना साहिब अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी रियाज के साथ वाशी में दुकान पर जाते देखा था। दिल्ली में श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी गई थी।

मुंबईः राजस्थान के बूंदी की रहने वाली 27 वर्षीय उर्वी वैष्णव नवी मुंबई में मृत पाई गई। उर्वी के परिवार ने लिव-इन-पार्टनर रियाज खान पर हत्या का आरोप लगाया है। शव नवी मुंबई से शनिवार को बरामद किया गया। पीड़िता के परिवार ने कहा कि लिव-इन पार्टनर ने गला दबाकर हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया।

उर्वी पिछले 7 साल से एक होटल में वेटर का काम करती थी। पीड़िता के परिवार ने कहा कि 7 माह से वह रियाज खान नाम के शख्स के संपर्क में आई थी और दोनों साथ रह रहे थे। उर्वी के दो भाई भी साथ रहते थे। 13 दिसंबर को रियाज ने उसे होटल छोड़ा और फिर वह लौटकर नहीं आई।

