महाराष्ट्र की स्कूली लड़कियों के साथ यौन दुर्व्यवहार, अभिभावकों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन पर किया हंगामा, मुंबई की लोकल ट्रेनें रोकी गईं

Badlapur school case:महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक स्कूल में तीन और चार वर्षीय दो बच्चियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना के खिलाफ सैकड़ों उत्तेजित अभिभावक और स्थानीय लोग मंगलवार सुबह करीब आठ बजे बदलापुर रेलवे स्टेशन की पटरियों पर आ गए और ट्रेनों का रास्ता रोक दिया। इसके साथ ही गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक पर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की।

स्कूली बच्चों के गुस्साए माता-पिता मंगलवार सुबह से ही स्थानीय रेलवे स्टेशन पर जाम लगा रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ठाणे जिले के बदलापुर स्थित स्कूल के प्रबंधन ने दो बच्चियों के कथित यौन शोषण के मामले में प्रिंसिपल और दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।

