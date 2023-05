कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान राणा की पत्नी से बदसलूकी, बाइक सवार दो लोग अरेस्ट, घूरने के बाद कार पर हाथ फेरा, देखें वीडियो

Highlights कार को पार किया और सामने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। घूरना शुरू कर दिया और उसकी कार पर हाथ फेरा। 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

नई दिल्लीः इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा की पत्नी का कथित तौर पर पीछा करने और उन्हें परेशान करने के आरोप में पश्चिमी दिल्ली में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) घनश्याम बंसल ने बताया कि शुक्रवार को कीर्ति नगर थाने में ई-मेल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गुरुवार की रात करीब साढ़े आठ बजे वह अपने ड्राइवर के साथ अपनी कार से छतरपुर से अपने घर वापस जा रही थी।

#Watch : 2 men stalk & chase #KKR captain Nitish Rana's wife's car in #Delhi , she shares #video #NitishRana #SaachiMarwah #viral #news #Police Subscribe to our YouTube page: https://t.co/bP10gHsZuP pic.twitter.com/IxYAdGZyrv

इस दौरान कीर्ति नगर इलाके में लाल बत्ती के पास बाइक सवार दो लोगों ने तेज गति से उनकी कार को पार किया और उनकी कार के सामने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। इन दोनों ने इसके बाद उसे घूरना शुरू कर दिया और उसकी कार पर हाथ फेरा।

Nitish Rana’s wife was stalked by 2 men on bike in Delhi 🤯🤯 #IPL2023 #CSKvsMI #crickettwitter pic.twitter.com/q8nbaapgVu

बंसल ने कहा कि इस मामले में कीर्ति नगर थाने में भारतीय दंड संहिता के तहत शनिवार को धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक इरादे से बल प्रयोग), 354 डी (पीछा करना), 427 (पचास रुपये या अधिक की राशि का नुकसान पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान, इलाके के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया और आरोपियों की पहचान पांडव नगर निवासी चैतन्य शिवम (18) और पटेल नगर निवासी विवेक (18) के रूप में हुई। डीसीपी ने कहा कि आरोपियों को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच जारी है।

घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति पीड़ित की कार का पीछा करते दिख रहे हैं। हालांकि, पीटीआई स्वतंत्र रूप से वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सका।

Two men were arrested for allegedly stalking and harassing the wife of #IPL team @KKRiders captain @NitishRana_27 in west Delhi. Read more here.#DelhiPolice#NitishRana#Stalker2#arresthttps://t.co/1augMrIjJO