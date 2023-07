कर्नाटक: जैन मुनि की हत्या के आरोप में दो लोग गिरफ्तार, VHP ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार

Highlights कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के आरोप में दो लोग गिरफ्तार जैन मुनि की हत्या पैसों के लेन-देन के लिए की गई विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने की गहन जांच की मांग

बेंगलुरु:कर्नाटक में एक जैन साधु की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जैन मुनि की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर बोरवेल में फेंक दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और फौरन कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस ने जांच तेज की तो इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, नारायण बसप्पा माडी और हसन दलायथ नाम के दो व्यक्तियों ने हत्या की है और ये हत्या पैसों के लेन-देन को लेकर की गई है।

हालांकि,जैन साधु की हत्या का मामला सामने आने के बाद कर्नाटक में बवाल मच गया है। इस मामले को लेकर कर्नाटक में राजनीति भी गरमा गई है वहीं आम लोगों में भी आक्रोश फैल गया है।

गौरतलब है कि घटना कर्नाटक के चिक्कोडी तालुका के हिरेकोडी गांव की है। इस घटना पर विश्व हिंदू परिषद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने कर्नाटक में दिगंबर जैन साधु की जघन्य हत्या की निंदा की और आरोप लगाया कि यह घटना राज्य में कांग्रेस सरकार की 'हिंदू विरोधी नीतियों' के कारण हुई है।

एक बयान में हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे ने जैन भिक्षु की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की और कहा कि इस घटना ने पूरे आध्यात्मिक और धार्मिक समुदाय को झकझोर कर रख दिया है।

