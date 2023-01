यूपी के हरदोई में कंझावला जैसी घटना, 15 वर्षीय छात्र को टक्कर मारने के बाद 1 किमी तक घसीटती रही कार, वीडियो वायरल

Highlights हैरान कर देने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तीन सेकंड के इस वीडियो में कार को उस छात्र को घसीटते हुए देखा जा सकता है।

हरदोईः उत्तर प्रदेश के हरदोई में दिल्ली के कंझावला जैसी दिल दहला देनेवाली घटना हुई है। यहां एक कार 15 वर्षीय छात्र को टक्कर मारने के बाद 1 किमी तक घसीट ले गई। इस हैरान कर देने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

तीन सेकंड के इस वीडियो में कार को उस छात्र को घसीटते हुए देखा जा सकता है। वहीं बच्चे को बचाने के लिए लोग कार के पीछे-पीछे भाग रहे हैं।

NEW INDIA means car-dragging incidents or Urinating on Air India flights #AcheDin



Below video is of 15 year old dragged 1 km by a Sanskari car in Hardoi, UP #KanjhawalaDeathCasepic.twitter.com/g12hfnQzCn