Jabalpur Wife Murder: 26 वर्षीय पति शुभम चौधरी ने 25 सात की पत्नी रेशमा को साड़ी से गला घोंट मार डाला, प्रेम संबंध वजह, पहले ऐसे बनाई कहानी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 7, 2024 06:50 AM

Next

Jabalpur Wife Murder: शुभम ने पुलिस को बताया था कि उस पर और उसकी पत्नी पर मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने उस समय हमला किया, जब दंपति शनिवार रात माढ़ोताल इलाके में चार पहिया वाहन से जा रहे थे।