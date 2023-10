IIT खड़गपुर में छात्र ने की आत्महत्या, पिता ने कहा- "पढ़ाई को तनाव में था"

Highlights IIT खड़गपुर के चौथे साल के छात्र ने हॉस्टल में अपने कमरे में लटक कर जान दे दी पुलिस की जांच में इस बात की जानकारी सामने आई है आईआईटी की यह ब्रांच पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर आती है

नई दिल्ली: आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहे चौथे साल के छात्र ने हॉस्टल में अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। इस बात की जानकारी पुलिस की जांच में सामने आई है। आईआईटी की यह ब्रांच पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर आती है।

घटना पर अब मृतक के पिता ने सवाल करते हुए पूछा कि आईआईटी छात्रों के बीच इतना तनाव क्यों है? उन्होंने यह भी बताया कि उनका बेटा एक प्रोजेक्ट को लेकर काफी टेंशन में था। बता दें कि छात्र तेलंगाना से ताल्लुक रखता है, जबकि वह आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चौथे वर्ष की ड्यूल डिग्री का कोर्स कर रहा था।

वहीं, हिंदुस्ताम टाइम्स के अनुसार आईआईटी खड़गपुर ने कहा कि छात्र दो और लड़कों के साथ हॉस्टल में रात 7 बजकर 30 मिनट तक साथ में था। फिर एक छात्र शैक्षणिक गतिविधि के चलते 8 बजकर 30 मिनट पर वहां से निकल गया था। लेकिन, कुछ देर बाद लाल बहादुर शास्त्री हॉल के छात्र और कुछ और हॉस्टल के छात्र भी वहां पहुंचे तो पाया कि उसका कमरा अंदर से बंद था। इसके बाद आनन-फानन में जब जोर से दरवाजा खोला गया तो पता चला कि वह फांसी पर लटक गया।

A fourth-year student of IIT- Kharagpur was found hanging in his hostel room yesterday; police investigation underway



The deceased student's father, says, "Why is there so much stress among students in IIT? He was stressed due to a project." pic.twitter.com/BtOzpvqLi6