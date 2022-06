Hyderabad Gangrape Case: हैदराबाद सामूहिक बलात्कार मामले में तीन लोगों की हुई गिरफ्तारी, दो फरार

Highlights मामले में अब तक कुल गिरफ्तार आरोपितों में 2 नाबालिग तेलंगाना पुलिस ने किशोर न्यायालय में किया दोनों को पेश आरोपितों में से एक नाबालिक वीआईपी का है बेटा

हैदराबाद: जुबली हिल्स में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस ने शनिवार की सुबह एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि नाबालिग बताया जा रहा है। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दो अभी भी फरार हैं। कुल पांच आरोपियों में से 3 नाबालिग बताए जा रहे हैं। इससे पहले पकड़ा गया एक अन्य आरोपी भी नाबालिग है।

तेलंगाना पुलिस ने तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कहा कि मामले में तीसरे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सादुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी के क्रम में जुबली हिल्स पुलिस ने आज कानून का उल्लंघन करने वाले 2 नाबालिग को गिरफ्तार कर किशोर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।" बता दें कि जुबली हिल्स गैंगरेप मामले में 18 वर्षीय सादुद्दीन मलिक नाम के आरोपी की पहली गिरफ्तारी हुई थी, जिसे कल गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि गिरफ्तार में से एक नाबालिक वीआईपी का बेटा है।

#UPDATE Hyderabad minor girl rape | Police arrests third accused in the matter.



"In continuation of arrest of accused Saduddin Malik, 2 Child in Conflict with Law were apprehended by Jubilee Hills police today; being produced before Juvenile Court for their custody," Police say.