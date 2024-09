Gogamedi: तीन महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत, 8 घायल, वाहन और ट्रक में भिड़ंत, गोगामेड़ी धाम में पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे श्रद्धालु

Highlights ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार गड्ढे में गिर गई और पलट गई। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए नरवाना के सिविल अस्पताल ले जाया गया।

जींदः जींद के नरवाना में श्रद्धालुओं से भरे एक वाहन के ट्रक की चपेट में आ जाने से तीन महिलाओं समेत आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए। घायलों का नरवाना के सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कुरुक्षेत्र के मर्छेदी गांव से करीब 15 लोग सोमवार शाम को एक कार से राजस्थान के गोगामेड़ी धाम में पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। देर रात करीब साढ़े 12 बजे जब वे नरवाना के बिरधाना गांव के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार गड्ढे में गिर गई और पलट गई।

Haryana: A major accident in Jind resulted in the deaths of 7 devotees after a truck collided with their Tata Magic vehicle while they were en route to Gogamedi pic.twitter.com/WuW8GUMzn8