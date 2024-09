Delhi Vasant Kunj suicide: आखिरी बार 24 सितंबर को दिखा था परिवार?, एक साल पहले कैंसर के कारण पत्नी की मौत, जानिए क्या है मजबूरी

Highlights Delhi Vasant Kunj suicide: पुलिस उपायुक्त (दक्षिणपश्चिम) रोहित मीणा ने कहा कि पुलिस इस दावे का सत्यापन कर रही है। Delhi Vasant Kunj suicide: व्यक्ति की दो छोटी बेटियां दिव्यांग थीं जबकि पड़ोसियों ने बताया कि चारों दिव्यांग थीं। Delhi Vasant Kunj suicide: चार बेटियों 26 वर्षीय नीतू, 24 वर्षीय निक्की, 23 वर्षीय नीरू और 20 वर्षीय निधि के रूप में की गई है।

Delhi Vasant Kunj suicide: दक्षिण पश्चिम दिल्ली के रंगपुरी में एक परिवार के पांच सदस्य अपने किराए के अपार्टमेंट में मृत पाए गए। पुलिस ने कहा कि संदेह है कि सभी पांचों की मौत आत्महत्या से हुई है। मृतकों की पहचान 46 वर्षीय हीरालाल शर्मा और उनकी चार बेटियों 26 वर्षीय नीतू, 24 वर्षीय निक्की, 23 वर्षीय नीरू और 20 वर्षीय निधि के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति की दो छोटी बेटियां दिव्यांग थीं जबकि पड़ोसियों ने बताया कि चारों दिव्यांग थीं। पुलिस उपायुक्त (दक्षिणपश्चिम) रोहित मीणा ने कहा कि पुलिस इस दावे का सत्यापन कर रही है।

VIDEO | "Yesterday at 10:18 AM, we received a PCR call at Vasant Kunj South Thana, where the caller reported that a door of a room was not opening. When the police team arrived, they found the room locked, so we called the fire service and opened the door in the presence of the… pic.twitter.com/wziXnu6qdC