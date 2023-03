अकाल तख्त एक्सप्रेस: चलती ट्रेन में नशे में धुत टीटीई ने महिला यात्री पर किया पेशाब, रेलवे ने नौकरी से किया बर्खास्त-हुई जेल

Highlights अकाल तख्त एक्सप्रेस में महिला यात्री पर पेशाब कर देने का मामला सामने आया है। मामले का आरोपी टीटीई को महिला के पति और अन्य लोगों द्वारा आरपीएफ को सौप दिया गया था। ऐसे में टीटीई के खिलाफ कार्रवाई होते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और मामला दर्ज कर जेल भेजा गया है।

लखनऊ: अमृतसर से कोलकाता जाने वाली अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन में एक टीटीई द्वारा एक महिला पैसेंजर पर पेशाब कर देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुन्ना कुमार (Munna Kumar) घटना के समय नशे में धुत था और इस हालत में उसने महिला पर ही पेशाब कर दिया है।

ऐसे में जैसे ही महिला को यह पता चला कि टीटीई ने उस पर पेशाब कर दिया है, महिला ने शोर मचाना शुरू किया था जिसके उसका पति मौके पर आ गया था। इसके बाद महिला के पति और ट्रेन के कोच में मौजूद अन्य लोगों ने टीटीई को रेलवे सुरक्षा पुलिस बल को सौपा था। मामले में कार्रवाई होते हुए टीटीई को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भी भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले जीआरपी चारबाग (यूपी)ने टिकट परीक्षक (टीटीई) मुन्ना कुमार को कथित तौर पर महिला यात्री पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि ऑफ ड्यूटी टीटीई उसी 12317 अकाल तख्त एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे जिसमें पीड़ित महिला यात्री भी सफर कर रही थी। ऐसे में कुमार ने महिला यात्री पर पेशाब किया था जिसके बाद उसे आरपीएफ के हवाले कर दिया गया था।

A Ticket Examiner (TTE) Munna Kumar arrested by GRP Charbagh (UP) for allegedly urinating on a woman passenger onboard train number 12317 on March 13. She was travelling with her husband from Kiul to Amritsar. The accused has been sent to judicial custody.