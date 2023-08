पणजीः डीआईजी ने महिला से की छेड़छाड़, महिला ने नाइट क्लब में पीटा!, आरोप में घिरे आईपीएस अधिकारी को पद से हटाया, जानें पूरा वाक्या

Highlights कोआन तत्काल प्रभाव से डीजीपी के समक्ष पेश हों। महिला कर्मचारी को ‘अपने पास बैठने’ के लिए कहता नजर आ रहा है। अधिकारी का महिलाओं के साथ ‘दुर्व्यवहार’ करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है।

पणजीः गोवा में तैनात भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी ए कोआन को एक क्लब में एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगने के बाद उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद से हटा दिया गया है और उन्हें राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है।

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। गोवा के डीजीपी जसपास सिंह ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने ‘राज्य सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेज दी है।’ गोवा सरकार के अवर सचिव (कार्मिक विभाग) नाथिन अराउजो ने बुधवार शाम को आदेश दिया कि कोआन तत्काल प्रभाव से डीजीपी के समक्ष पेश हों।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आश्वस्त किया है कि आरोपी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ ‘सख्त कार्रवाई’ की जाएगी। अधिकारी पर सोमवार की रात राज्य में एक क्लब में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के विधायक विजय सरदेसाई की ओर से इस मामले को राज्य विधानसभा में उठाए जाने के बाद सावंत ने बुधवार को सदन में कहा कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी का नाम लिए बिना सरदेसाई ने सदन में कहा कि एक महिला ने नाइट क्लब में एक आईपीएस अधिकारी को तब पीटा जब उसने उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की।

जीएफपी के विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी का महिलाओं के साथ ‘दुर्व्यवहार’ करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। सरदेसाई ने कहा कि वह घटना का वीडियो भी पेश कर सकते हैं, जिसमें आईपीएस अधिकारी एक क्लब में एक महिला कर्मचारी को ‘अपने पास बैठने’ के लिए कहता नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कथित घटना कब हुई।

IPS officer A Koan posted in Goa has been relieved of his charge as Deputy Inspector General (DIG) and ordered to report to the state director general of police (DGP) following allegation against him of molesting a woman at a night club pic.twitter.com/qS38V9qkto