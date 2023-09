दिल्ली: खड्डा कॉलोनी में मामूली विवाद ने लिया खूनी रूप; शख्स ने दो भाइयों पर किया जानलेवा हमला, एक की मौत

Highlights खौफनाक हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल दिल्ली के खड्डा कॉलोनी में दो भाइयों पर चाकू से हमला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से हत्या की खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां दो भाइयों पर चाकू से हमला किया गया है। घटना दक्षिणपूर्वी दिल्ली के खड्डा कॉलोनी इलाके की है।

बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद आरोपी ने दोनों भाइयों पर वार कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। पीड़ितों की पहचान कमल किशोर और शिवम शर्मा के रूप में हुई है।

ये दोनों खड्डा कॉलोनी के रहने वाले हैं। आनन-फानन में दोनों को अपोलो अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि चाकू लगने के कारण एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज जारी है।

इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लोगों की भीड़ नजर आ रही है तो वहीं दोनों शख्स लहुलुहान जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं।

घायल पड़े शख्स के पास इक लड़की दिखाई दे रही है जो उसे जगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, शख्स बेसुध पड़ा हुआ है जिसमें कोई हरकत नहीं हो रही है।

That little girl is trying to wake that guy Kamal Sharma up thinking he's still alive & might get up..💔



It won't attract condemnation or flood of sympathies because the one who kiIIed him is Shahrukh.. pic.twitter.com/SIwhc6ua3p