बिहारः कटिहार, बांका और नवादा में आकाशीय बिजली गिरने से छह की मौत, मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपये देने के निर्देश

पटनाः बिहार के तीन जिलों में मंगलवार की देर शाम से बुधवार तक आकाशीय बिजली गिरने से छह लोगों की मौत हो गयी। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से कटिहार एवं बांका में एक-एक तथा नवादा में चार लोगों की मौत हुई है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने सभी मृतक के परिजनों को तत्काल चार-चार लाख रुपये बतौर अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिये हैं।

