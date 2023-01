वीडियो: गाड़ी में टक्कर के बाद मौके से भाग रहे स्कूटर चालक ने 71 साल के बुजुर्ग को सैकड़ों मीटर तक सड़क पर घसीटा, अन्य लोगों ने पीड़ित की ऐसे बचाई जान

Highlights सोशल मीडिया पर बेंगलुरु का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक 71 साल के बुजुर्ग को घसीटते हुए देखा गया है। खबर के अनुसार, आरोपी द्वारा बुजुर्ग की गाड़ी को टक्कर मारी गई थी।

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक 71 साल के बुजुर्ग को स्कूटर के पीछे सैकड़ों मीटर तक घसीटते हुए देखा गया है। जानकारी के अनुसार, स्कूटर वाले की बुजुर्ग की गाड़ी में टक्कर हुई थी जिसके बाद स्कूटर वाला मौके से फरार होना चाह रहा था।

ऐसे में बुजुर्ग ने उसे पकड़ना चाहा लेकिन वह वहां से फरार हो रहा था। तभी यह घटना घटी और आरोपी स्कूटर ड्राइवर द्वारा बुजुर्ग को घसीटा गया है। घटना के सामने आने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित बुजुर्ग का भी इलाज किया जा रहा है।

वायरल इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि बेंगलुरु की व्यस्त सड़क पर एक स्कूटर सवार आगे-आगे चल रहा है और उसके स्कूटर के पीछे एक बुजुर्ग लटका हुआ है। इस घटना का वीडियो बनाने वाला शख्स इस आरोपी के पीछे होता है और वह पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद करता है।

Horrible incident caught in camera in #Bengaluru



A shocking video of a man being dragged on the road in a scooter in Bangalore.pic.twitter.com/0CGGE1uFBn