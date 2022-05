अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी संगठन TRF ने जारी किया धमकी भरा खत, तीर्थयात्रियों के लिए कही यह बात, RSS-केन्द्र सरकार पर भी साधा निशाना

Highlights अमरनाथ यात्रा से पहले आतकंवादियों ने धमकी भरा खत जारी किया है। इस खत में आरएसएस और केन्द्र सरकार पर निशाना साधा गया है। इस बीच पुलिस ने दो आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया है।

Amarnath Yatra 2022: अमरनाथ यात्रा पर आतकंवादियों द्वारा हमले करने की बात सामने आ रही है। एबीपी के एक खबर के मुताबिक, अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी संगठन TRF ने एक धमकी भरा खत जारी किया है। आतकंवादियों द्वारा जारी इस खत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) और केन्द्र सरकार को भी घेरा गया है। आपको बता दें 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रहा है, ऐसे में इस खत में मिली धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस दौरान श्रीनगर पुलिस ने दो हाईब्रिड आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया है जिनके पास से भारी तादात में हथियार भी बरामद किए गए हैं।

Srinagar Police arrested 2 local hybrid terrorists of proscribed terror outfit LeT/TRF. Incriminating materials, arms & ammunition incl 15 pistols, 30 magazines, 300 rounds & 1 silencer recovered. Case registered. Investigation going on. It's a big success for Police: IGP Kashmir pic.twitter.com/balIMYw5oE