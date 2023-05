बारांः जेब खर्च नहीं दिए जाने से नाराज 27 वर्षीय पुत्र ने कुल्हाड़ी से हमला कर पिता की हत्या की, मां के साथ विवाह समारोह में शामिल हुआ था

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 13, 2023 09:35 AM

बापचा थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) सुरेंद्र कुंतल ने बताया कि आरोपी अपने पिता श्रीकिशन सुमन (65) द्वारा शादी समारोह से शादी समारोह में शामिल होने के लिए जेब खर्च नहीं दिए जाने से नाराज था।

देर रात जब पिता सो रहे थे तो कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।