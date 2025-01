WATCH: कर्नाटक के बीदर में दिनदिहाड़े ATM में पैसे भरते समय बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, 93 लाख रुपये लूटे

बेंगलुरु:कर्नाटक के बीदर में एक चौंकाने वाली घटना में, बीदर जिला कलेक्टर कार्यालय के पास स्थित एसबीआई मुख्यालय के पास भोर में एक जानलेवा हमला हुआ। यह घटना तब हुई जब एजेंसी के कर्मचारी पीएससी वाहन में शिवाजी चौक पर एटीएम में नकदी डालने पहुंचे थे।

बाइक सवार दो हथियारबंद बदमाशों ने वाहन को रोका और कर्मचारियों पर गोलियां चला दीं। गिरी वेंकटेश नामक एक कर्मचारी की मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया।

93 लाख रुपये की नकदी लेकर भागने से पहले अपराधियों ने कर्मचारियों पर मिर्च स्प्रे भी फेंका। हमला उस समय हुआ जब कर्मचारी एटीएम में पैसे भरने लगे थे। बदमाशों ने लूट को अंजाम देने के लिए आठ राउंड फायरिंग की। मृतक कर्मचारी को वाहन का दरवाजा खोलने के प्रयास में पांच बार गोली मारी गई।

दिनदहाड़े हुई इस नाटकीय लूट ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और विस्तृत जांच शुरू की। इलाके के आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया और अधिकारियों ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमला बहुत ही तेज और निर्लज्ज था। अपराधियों ने कुछ ही मिनटों में अपनी योजना को अंजाम दे दिया और अपने पीछे अफरा-तफरी का माहौल बना दिया। घायल कर्मचारी का इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

