बांग्लादेशी महिला न डरी बंगाल टाइगर के शेरों से और न ही घड़ियालों को देखकर हटी पीछे, प्रेमी से मिलने के लिए 1 घंटा तैराकी कर अवैध रूप से ऐसे घूसी भारत में, गिरफ्तार

Highlights एक बांग्लादेशी महिला के अवैध रूप से भारत में घुसने का मामला सामने आया है। ऐसे में पुलिस द्वारा महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि वह भारत में अपने प्रमी से शादी रचाने के लिए आई है।

कोलकाता:बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुसने के लिए पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा कि 22 साल की कृष्णा मंडल ने अवैध रूप से सीमा इसलिए पार किया था क्योंकि वह अपने प्रेमी से प्यार करती है। इसके लिए महिला ने लगातार एक घंटे तक नदी में तैराकी भी की है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की थी। इसके बाद महिला को बांग्लादेश हाई कमीशन को सौंप दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, बांग्लादेशी महिला कृष्णा मंडल ने बताया कि फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती भारत में रह रहे अभिक मंडल नामक एक लड़के से हुई थी। इसके बाद इन दोनों में प्यार हो गया था और इन लोगों ने शादी करने की ठानी।

फिर कृष्णा मंडल को पता चला की उसके प्रेमी के पास कोई पासपोर्ट नहीं है जिसके कारण वह बांग्लादेश नहीं आ सकता है और ऐसे में उनकी शादी भी नहीं हो पाएगी। यह बात कृष्णा मंडल को रास नहीं आई और उसने अपने प्रेमी से मिलने और शादी करने के लिए एक प्लान बनाया।

बताया जा रहा है कि इस प्लान के मुताबिक, कृष्णा ने पहले पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के घने जंगलों को पार किया और फिर करीब एक घंटे तक तैराकी की और इस तरीके से भारत में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश हुई थी।

गौरतलब है कि महिला ने घड़ियालों से भी नहीं डरा और नदी में तैरती रही जब तक वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच गई थी। कृष्णा ने सुंदरबन के घने जंगलों में रह रहे बंगाल टाइगर का भी परवाह न किया और जंगल से होते हुए अपने प्रमी से शादी करने के लिए वह भारत आ गई थी।

