Bahraich Violence Video: राम गोपाल मिश्रा को गोली मारे जाने का वीडियो वायरल, गोली लगते ही मौके पर गिरा

Highlights वीडियो में बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने का सटीक क्षण दिखाया गया है वीडियो में गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है गोली लगते ही मिश्रा एक घर की छत पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश करते हुए मौके पर गिर पड़े

बहराइच: गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने का सटीक क्षण दिखाया गया है। वीडियो में गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है, जब मिश्रा एक घर की छत पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश करते हुए मौके पर गिर पड़े।

22 वर्षीय मिश्रा की 13 अक्टूबर को बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हुई झड़प में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रिपोर्टों से पता चलता है कि मिश्रा की गोली मारकर हत्या तब की गई जब उन्होंने कथित तौर पर हरा झंडा हटाकर उसकी जगह भगवा झंडा लगा दिया था।

इससे पहले एक्स पर एक और वीडियो सामने आया था जिसमें मिश्रा को गोली मारने के बाद घसीटते हुए दिखाया गया था। बुधवार को इलाके में तनाव बढ़ गया जब मिश्रा के अंतिम संस्कार के दौरान लाठी-डंडों से लैस कई लोगों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के अनुसार, कई दुकानें जला दी गईं और महाराजगंज इलाके में गुस्साई भीड़ ने वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया।

यूपी पुलिस के अनुसार, मिश्रा की मौत के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। 13 अक्टूबर की घटना का मुख्य आरोपी सलमान है, जिस पर मिश्रा की हत्या का संदेह है, लेकिन वह अभी भी पुलिस की गिरफ़्त से बाहर है। पुलिस ने कहा है कि उसे गिरफ़्तार करने के प्रयास जारी हैं।

