WATCH Video: बड़ौत में लड्डू पर्व पर लकड़ी का ढांचा गिरने से 7 मरे, 40 घायल?, देखें वीडियो

Highlights WATCH Video UP Baghpat watchtower collapse: लगभग 40 लोग घायल हो गए और पांच की मौत हो गई। WATCH Video UP Baghpat watchtower collapse: कार्यक्रम पिछले 30 वर्षों से यहां आयोजित किया जा रहा था। WATCH Video UP Baghpat watchtower collapse: जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में लकड़ी का ढांचा गिर गया।

WATCH Video UP Baghpat watchtower collapse: बागपत जिले के बड़ौत में मंगलवार को जैन समुदाय द्वारा आयोजित भगवान आदिनाथ के निर्वाण लड्डू पर्व पर मानस्तम्भ परिसर में बना लकड़ी का एक ढांचा गिरने से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई और 39 घायल उपचाराधीन हैं। एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिलाधिकारी (डीएम) अस्मिता लाल ने कहा, "बड़ौत में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में लकड़ी का ढांचा गिर गया। यह कार्यक्रम पिछले 30 वर्षों से यहां आयोजित किया जा रहा था। इस बार कार्यक्रम के दौरान लकड़ी का ढांचा गिर गया और यह हादसा हुआ।’’

Uttar Pradesh: A major accident occurred in Baghpat during the Lord Adinath Nirvana Laddu festival when a wooden platform at the Manasthambh complex collapsed, trapping over 50 devotees. Panic ensued, with injured Jain devotees being transported to the hospital via e-rickshaws.… pic.twitter.com/eXmU2nM01U